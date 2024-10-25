«الحكم المحلي» تشارك في ورشة عمل «أوباري تجربة نجاح»

نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة عمل حول دور المجتمعات المحلية في الحد من النزاعات ونزع السلاح “أوباري تجربة نجاح”، شارك ممثل عن وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الطرابلسي، ومجموعة من الأعيان والقيادات الشبابية والنسائية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة من بلديات “أوباري- مرزق- سبها- سرت- بنغازي- طرابلس- الزاوية- بني وليد- صبراتة- زوارة”.

وفي بيان على فيسبوك، أوضحت الوزارة أن ممثل الوزارة، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية أبوبكر الطرابلسي ألقى كلمة تقدم فيها بالشكر باسم وزير الحكم المحلي السيد بدر الدين التومي، لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها ومساهمتها في صناعة السلام والتنمية.

“كما قدم تحية خاصة باسم حكومة الوحدة الوطنية لكل مكونات المجتمع المحلي لحوض أوباري ومرزق من أعيان ومشايخ ومخاتير محلات وقيادات شبابية ونسائية ومنظمات المجتمع المدني لنجاحهم في تحقيق السلام والتوافق بجهودهم الذاتية المحلية في لوحة تجسد الأخوة والتلاحم والترابط دون تدخل وسطاء بل أصبحت نموذجاً دوليا يحتذى به”.

وأشار إلى أن وزير الحكم المحلي بصفته رئيس المجلس الأعلى للإدارة المحلية أقر “تضمين نتائج ومخرجات الورشة ضمن ملفات وقضايا جدول أعمال اجتماع المجلس الأعلى القادم والذي سيعقد في الفترة القريبة القادمة، ووجه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لتحويل كافة النتائج لبرامج عمل تضمن المشاركة المجتمعية والمساهمة في صناعة القرار والسلام والتنمية”.

كما أكد الطرابلسي أن “هدف حكومة الوحدة الوطنية في تمكين البلديات من اختصاصاتها والتحول إلى اللامركزية بكافة مضامينه (اللامركزية السياسية – واللامركزية المالية – اللامركزية القطاعية والخدمية – اللامركزية الإدارية) لن ينجح إلا بتحصينه من قبل الممثلين لجميع أطياف المجتمعات المحلية والمواطنين، شركاء التنمية والسلام”.