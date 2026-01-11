«الحكم المحلي» تطلق برامج تدريبية لتعزيز الكوادر الإدارية والبيئية

نظمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية بهدف رفع كفاءة الكوادر الإدارية والبيئية وتعزيز الأداء المؤسسي في البلديات الليبية.

واختتم مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية دورة تدريبية بعنوان «إعداد التقارير والمراسلات الإدارية واستخدامات الذكاء الاصطناعي في العمل الإداري» بمشاركة موظفين من إدارات ومكاتب ديوان الوزارة. وهدفت الدورة إلى تمكين المشاركين من إعداد التقارير والمراسلات الإدارية وفق المعايير المعتمدة، والتعرف على أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات ودعم اتخاذ القرار.

وتضمنت محاور الدورة شرح أهداف وأنواع التقارير الإدارية، وقواعد صياغة المراسلات الرسمية، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تلخيص الوثائق وتحليل البيانات وإعداد تقارير ذكية، مع تطبيقات عملية وتمارين مباشرة. واختتمت الدورة بتسليم الشهادات للمشاركين.

كما نظم مكتب تمكين المرأة دورة تدريبية متخصصة للفرق الإدارية بمراكز تدريب المرأة في بلديات طرابلس الكبرى، بما يشمل بلديات طرابلس المركز، حي الأندلس، تاجوراء، وجنزور. وهدفت الدورة، التي نفذت بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن مشروع “LMS3″، إلى تعزيز قدرات الكوادر النسائية بالمجالس البلدية، وتزويدها بالأدوات الحديثة التي تمكّنها من أداء مهامها باحترافية عالية.

وأكدت مدير مكتب تمكين المرأة، مبروكة زريق، أن هذه الدورة تشكل خطوة مهمة نحو مأسسة العمل داخل المراكز، وخلق نموذج إداري ناجح يمكن تعميمه على بقية المراكز في مختلف ليبيا.

وفي الجانب البيئي، شارك مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، إبراهيم بن دخيل، برفقة مستشار الإدارة العامة، فتحي الهاشمي، في ورشة عمل حول الإدارة السليمة للنفايات الطبية بمدينة مصراتة، بدعوة من إدارة الخدمات الصحية. وتناولت الورشة آليات إدارة النفايات الطبية في جميع مراحلها من الفرز والجمع إلى النقل والمعالجة، مع توضيح المسؤوليات بين الكوادر الطبية وشركات النظافة والمعالجة.

وأشاد إبراهيم بن دخيل بالدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك أساسي في نجاح منظومة إدارة النفايات الطبية، لما يقدمه من خبرات وحلول تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز السلامة الصحية والبيئية.

وتعكس هذه البرامج التدريبية حرص وزارة الحكم المحلي على تطوير الكوادر البشرية، ودمج التقنيات الحديثة في العمل الإداري والبيئي، وتعزيز مشاركة المرأة في الإدارة المحلية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الأداء المؤسسي في ليبيا.