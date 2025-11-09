«الحكم المحلي» تطلق برنامج تدريبي مبتكر لتطوير مهارات موظفيها

أطلقت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وجامعة كيل الألمانية، برنامجاً تدريبياً لإعداد المدربين (TOT)، يستهدف مجموعة من موظفي الوحدات التنظيمية والفنية الحيوية بالوزارة والجهات التابعة لها.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة ليصبحوا مدرّبين محترفين قادرين على تقديم برامج تدريبية فعّالة ضمن مجالات اختصاصهم، بما يسهم في تعزيز كفاءة قطاع الحكم المحلي ورفع جودة الأداء المؤسسي.

ويستمر البرنامج على مدار ثمانية أيام متتالية، ويتناول مجموعة واسعة من الموضوعات المرتبطة بتطوير القدرات التدريبية، من بينها: تحليل الاحتياجات التدريبية، وتصميم وتطوير المحتوى التدريبي، وتقنيات وأساليب التدريب الحديثة، وتقييم الأداء التدريبي، إلى جانب تطبيقات عملية تهدف إلى تمكين المشاركين من ممارسة مهارات التدريب بشكل فعلي.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطة عمل وزارة الحكم المحلي للارتقاء بقدرات موظفيها وتنمية مهاراتهم الفنية والإدارية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل البلدي والإدارة المحلية في ليبيا.