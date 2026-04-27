«الحكم المحلي» تطلق حزمة برامج تدريبية للبلديات

شهدت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، سلسلة من الأنشطة والاجتماعات والبرامج التدريبية، شملت ملفات وظيفية وتنموية وبلدية، في إطار جهودها لتعزيز كفاءة العمل المحلي وتطوير الخدمات في البلديات.

وفي اجتماع رسمي بمقر الوزارة، بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، مع وكيل عام وزارة العمل والتأهيل جمال شعبان، ملف تسوية أوضاع موظفي اللجان الشعبية سابقًا، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين.

وتناول اللقاء أوضاع الموظفين الذين سبق صرف مرتباتهم دون تسوية درجاتهم الوظيفية، حيث جرى استعراض الإشكاليات المرتبطة بملفاتهم، وبحث آليات معالجتها وفق التشريعات واللوائح النافذة.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي أهمية إنصاف الموظفين وحفظ حقوقهم، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية وعادلة.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الحكم المحلي ووزارة العمل والتأهيل، تتولى دراسة الملفات المعنية والعمل على تسوية الأوضاع الوظيفية وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وفي سياق متصل، أدى عضو المجلس البلدي أبوسليم أبو القاسم عبد الرحمن أبو القاسم اليمين القانونية أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، بحضور مدير مكتب شؤون العضوية، في إطار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المنظمة لعمل المجالس البلدية.

وأكد الحاضرون خلال المراسم أهمية الالتزام بالمسؤولية الوطنية والمهنية في أداء المهام الموكلة لأعضاء المجالس البلدية، بما يعزز تحسين مستوى الخدمات داخل نطاق البلديات.

كما شاركت وزارة الحكم المحلي في افتتاح مركز تدريب وتطوير المرأة ببلدية زلطن، بحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولين محليين.

وأكدت مديرة مكتب تمكين المرأة بالوزارة أن افتتاح المركز يمثل خطوة عملية لنقل مفهوم تمكين المرأة من الإطار النظري إلى التطبيق، مشيدة بجهود بلدية زلطن في دعم المشاريع التدريبية التي تستهدف تأهيل السيدات للمشاركة في الاقتصاد المحلي والإدارة.

وفي إطار برامج تطوير القدرات، انطلقت بمدينة الزنتان دورة تدريبية بعنوان “متابعة تنفيذ القرارات الإدارية المحلية”، ينظمها مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية بالتعاون مع جامعة كيل الألمانية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.

وتهدف الدورة إلى تعزيز مهارات موظفي البلديات في فهم آليات اتخاذ القرار الإداري ومتابعة تنفيذه وتقييمه، إضافة إلى تطوير أدوات الرقابة وتحليل الأداء وتحسين كفاءة العمل الإداري المحلي.

كما انطلقت في طرابلس ورشة تدريبية حول “إعداد المخطط البلدي لإدارة النفايات” بمشاركة عدد من البلديات، وتركز على تطوير قدرات البلديات في إعداد خطط إدارة النفايات وتحسين خدمات النظافة والإصحاح البيئي.

وتستمر الورشة خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026، ضمن برنامج تدريبي يهدف إلى دعم الإدارة المحلية وتعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة الكوادر البلدية.