الحكم المحلي تطلق حزمة برامج لتطوير «العمل البلدي وتمكين المرأة»

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية مصطفى أحمد سالم، اجتماعين منفصلين مع عمداء بلديات الرجبان وظاهر الجبل والقريات والعواتة، لمناقشة سير العمل البلدي وعدد من الملفات الإدارية والخدمية.

وتناول اللقاء استعراض الأوضاع العامة داخل البلديات، ومتابعة الإجراءات الإدارية المتبعة، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العمل اليومي، وبحث آليات معالجتها وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التواصل المباشر بين الوزارة والبلديات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار متابعة مستمرة لاحتياجات العمل المحلي.

وفي سياق متصل، عقد فريق إدارة التخطيط الحضري بالوزارة اجتماعًا مع خبراء المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بمشاركة مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات، لبحث صياغة خارطة طريق لتطوير العمل الحضري.

وتضمن الاجتماع مناقشة برامج موجهة لمكاتب التخطيط الحضري في البلديات، وتفعيل برامج تدريب حديثة تتماشى مع متطلبات التنمية المحلية، إلى جانب إعداد دليل فني موحد للمعايير العمرانية، وتطوير آليات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS لتحويل البيانات المكانية إلى قرارات تخطيطية دقيقة.

كما بحثت الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP خطة عمل البرنامج لعام 2026، خلال اجتماع ضم مدير مكتب التعاون الدولي وعددًا من مديري الإدارات، مع ممثلي البرنامج ونائب الممثل المقيم.

واتفق الجانبان على وضع جدول زمني لاجتماعات دورية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتعيين نقطة اتصال من جانب البرنامج لتسهيل المتابعة، إلى جانب مراجعة استراتيجية بناء السلام وتعزيز القدرة على الصمود بما يراعي المتغيرات المحلية.

كما جرى الاتفاق على إحالة خطة مشروع اللامركزية والحكم المحلي إلى الإدارات الفنية لدراستها وإبداء الملاحظات، ضمن جهود تطوير العمل البلدي وتعزيز الأداء المحلي.

وفي إطار دعم مشاركة المرأة، أعلن منتدى عضوات المجالس البلدية إطلاق مبادرة المشاركة المجتمعية للنساء داخل البلديات، بمشاركة عضوات من عدد من البلديات، بهدف تعزيز دور المرأة في صنع القرار المحلي.

وتناول الاجتماع تقييم سير العمل داخل المجالس البلدية، واستعراض التحديات الإدارية والميدانية، وبحث آليات تذليلها بما يضمن مشاركة فعالة للمرأة في تحديد الأولويات التنموية.

كما عقد مكتب تمكين المرأة اجتماعًا مع الوكالة الوطنية للجهود التطوعية للشباب التابعة لوزارة الشباب، لبحث آليات دمج العمل التطوعي ضمن برامج دعم المرأة في البلديات، وتشكيل فرق نسائية تطوعية داخل المجالس البلدية.

وفي اجتماع آخر، ناقش منتدى عضوات المجالس البلدية مع المؤسسة الألمانية GIZ ومنظمة ممكن للتوعية والإعلام برامج تدريب الكوادر النسائية في الإدارة المحلية، بما يشمل الإدارة الرشيدة والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات.

كما جرى الترتيب لإطلاق معرض إقليمي داخل البلديات يهدف إلى إبراز إبداعات المرأة ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، في إطار رؤية الوزارة لتوطين المعرفة وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن توجه وزارة الحكم المحلي لتعزيز الشراكات الدولية، ورفع كفاءة العمل البلدي، وتمكين المرأة في مواقع صنع القرار داخل البلديات.