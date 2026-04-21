الحكم المحلي تطلق حزمة مبادرات «خدمية وتنموية» في البلديات

تواصل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ حزمة من البرامج الخدمية والتنموية والتوعوية في عدد من البلديات، عبر اجتماعات ومبادرات ميدانية تستهدف رفع كفاءة الأداء البلدي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي طرابلس، بحث وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم مع عمداء بلديات وازن، الرجبان، المشاشية، القريات، يفرن وظاهر الجبل، عدداً من الملفات الخدمية المتعلقة بسير العمل داخل البلديات، إضافة إلى سبل تحسين الأداء البلدي.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه البلديات في تقديم الخدمات، مع تبادل وجهات النظر حول آليات العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات، مع التأكيد على أهمية استمرار التواصل المباشر ومعالجة المختنقات وتوحيد الجهود.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الحكم المحلي الحملة التوعوية الأولى حول الصحة العامة للمرأة ببلدية قصر بن غشير، ضمن جهود تعزيز الرعاية الصحية وتفعيل دور مكاتب تمكين المرأة في البلديات.

وأكدت مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة مبروكة زريق أن الحملة تمثل توجهًا نحو الانتقال من التخطيط المركزي إلى التنفيذ المحلي المباشر، مشيرة إلى أن صحة المرأة تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، وأن اختيار قصر بن غشير يعكس جاهزية مكاتب تمكين المرأة.

كما شاركت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للهندسة الطبية الحيوية الذي تستضيفه جامعة طرابلس خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2026، عبر جناح تعريفي يعرض الأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في برامج التفتيش الصحي والبيئي.

وتنظم الإدارة ورشة عمل يوم الأربعاء 22 أبريل 2026 بمسرح كلية العلوم، تتضمن مداخلة للمدير العام، إلى جانب عرض دراسة حالة حول قياس الجسيمات الملوثة للهواء بمخازن الأدوية البيطرية والمبيدات، من إعداد الباحثة رانيا ميلاد.

وفي إطار المشاريع الخدمية، شاركت إدارة المشروعات بالوزارة في افتتاح مركز غسيل الكلى ببلدية بني وليد، بحضور عدد من المسؤولين، بعد استكمال أعمال التنفيذ والتجهيز بإشراف الإدارة وبتمويل من المؤسسة الوطنية للنفط، بسعة إيوائية تقدر بنحو 28 سريراً، شملت أعمالاً إنشائية وتجهيزات طبية وبنية تحتية داخلية.

كما اختتمت إدارة التنمية البشرية المحلية فعاليات المنتدى الوطني لتعزيز التعلم وتبادل الخبرات ودعم المشاركة المجتمعية ضمن البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي، حيث استعرض المنتدى نتائج البرنامج الممتد من يونيو 2025 إلى أبريل 2026.

وشارك في البرنامج عدد من البلديات شملت زويلة، غدامس، مسلاتة، ترهونة، البيضاء، حي الأندلس، الزنتان ووادي البوانيس، بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني كشركاء محليين في تنفيذ مبادرات تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية.

وفي ختام الفعاليات، اختتم منتدى عضوات المجالس البلدية دورة تدريبية في إدارة المشاريع ببلدية الزاوية، استهدفت 19 موظفاً وموظفة من الكادر الإداري، ضمن خطة لتعزيز القدرات المحلية ورفع كفاءة إدارة المشاريع وتحسين جودة الخدمات.