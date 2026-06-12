«الحكم المحلي» تطلق حزمة مبادرات لتعزيز الخدمات البلدية

كثفت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، جهودها عبر سلسلة من الأنشطة والاجتماعات والمبادرات التي استهدفت دعم العمل البلدي، وتعزيز برامج الإصحاح البيئي، وتطوير القدرات البحثية، إلى جانب رفع مستوى الوعي الصحي لدى المرأة داخل البلديات.

وفي هذا الإطار، عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم اجتماعاً مع عمداء بلديات جادو والجليدة ويفرن وظاهر الجبل، لمتابعة سير العمل البلدي ومناقشة آليات تعزيز الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين.

وذكرت الوزارة أن اللقاء تناول عدداً من الملفات المتعلقة بالأداء الإداري داخل البلديات، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والسلطات المحلية، بما يدعم كفاءة العمل البلدي ويسهم في تحسين مستوى الخدمات.

كما استعرض المشاركون التحديات والصعوبات التي تواجه البلديات وآليات معالجتها وفق الاختصاصات والإجراءات المعمول بها، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا التنظيمية والإدارية ذات الاهتمام المشترك. وأكد وكيل الوزارة أهمية استمرار التواصل بين الوزارة والبلديات لضمان الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين.

وفي ملف الإصحاح البيئي، نظمت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ورشة عمل بعنوان “بيئة متغيرة.. آفات متحورة”، ناقشت تأثير التغيرات البيئية والمناخية على أنماط انتشار الآفات والتحديات المستجدة المرتبطة بالصحة العامة.

وأكد المدير العام للإدارة خلال افتتاح الورشة أهمية تطوير آليات التعامل مع المتغيرات البيئية واعتماد استراتيجيات مبتكرة ومستدامة للحفاظ على صحة المواطنين.

وشهدت الورشة مشاركة رئيس لجنة متابعة ارتفاع منسوب المياه الجوفية الدكتور صالح الصادق، الذي شدد على أهمية البرامج التدريبية وورش العمل في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، لافتاً إلى التأثيرات البيئية والصحية المترتبة على ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وتضمنت الفعاليات عروضاً علمية متخصصة حول استراتيجيات المواجهة المستدامة للآفات، إضافة إلى مشاركة دولية عبر تقنية الاتصال المرئي من رئيس الجمعية الإيطالية لمكافحة الآفات “ANID”، ومحاضرة متخصصة حول البعوض قدمها البروفيسور ماريو بيليني، إلى جانب استعراض حلول وممارسات متعلقة بمكافحة الآفات وإعادة التدوير.

وفي سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي استكمال مرحلة مهمة من مشروع تجهيز وتشغيل معمل التربة والمياه بالتعاون مع فريق معهد سهام باري الإيطالي، بعد ستة أيام من العمل الفني المكثف.

وأوضحت الإدارة أن فرق العمل المشتركة أنجزت عمليات تركيب وصيانة وتجهيز عدد من الأجهزة الخاصة بتحليل التربة والمياه، بما يسهم في رفع جاهزية المختبر واستكمال تأهيله وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

وأشادت الإدارة بجهود البروفيسور دوناتو مانديللي وفريق المعهد الإيطالي، إلى جانب الفنيين الليبيين الذين شاركوا في أعمال التركيب والصيانة والتجهيزات الفنية، مؤكدة أن المختبر سيشكل بعد اكتمال تأهيله دعماً مهماً للباحثين والجامعات والمؤسسات الأكاديمية في مجال الدراسات والبحوث البيئية.

وفي جانب آخر، انطلقت في بلدية العامرية فعاليات حملة التوعية المجتمعية ضمن مشروع الصحة العامة للمرأة داخل البلديات، الذي تنفذه مديرات مكاتب تمكين المرأة بإشراف مكتب دعم وتمكين المرأة بوزارة الحكم المحلي.

وشهدت الفعالية مشاركة مديرة مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة مبروكة زريق، وعدد من المختصين في مجالات الصحة العامة والعمل الاجتماعي.

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى النساء وتعزيز ثقافة الوقاية والرعاية الصحية الأولية، إلى جانب دعم التعاون بين الوزارة والبلديات لضمان وصول البرامج التوعوية إلى مختلف المناطق المستهدفة.

وأكدت مبروكة زريق أن المشروع يعكس اهتمام وزارة الحكم المحلي بدعم المرأة الليبية صحياً واجتماعياً، مشيرة إلى أن التنسيق بين الوزارة والبلديات يمثل عنصراً أساسياً في إنجاح المبادرات الوطنية الموجهة للمجتمع المحلي.

ومن المقرر أن تتواصل الحملة عبر سلسلة من الندوات وورش العمل والزيارات الميدانية داخل بلدية العامرية قبل التوسع إلى بلديات أخرى ضمن نطاق المشروع.