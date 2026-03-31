الحكم المحلي تطلق «خدمات موحدة» وتراجع جاهزية الطوارئ

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، افتتاح “مركز خدمة المواطن” في بلدية غدامس، بالتزامن مع عقد اجتماع موسع للجنة الوطنية للطوارئ لتقييم كفاءة الاستجابة للموجة المطرية الأخيرة، في إطار جهود تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحسين الخدمات العامة.

ووفقًا لوزارة الحكم المحلي، شهدت بلدية غدامس، اليوم الثلاثاء، مراسم افتتاح المركز الجديد الذي جرى تنفيذه بالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ضمن مشروع دعم البلديات في ليبيا، ليكون واجهة موحدة لتقديم الخدمات المحلية للمواطنين.

وحضر مراسم الافتتاح عميد وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب مديري إدارات الإيرادات المحلية، والمتابعة وتقييم الأداء، والتعاون الدولي بالوزارة، إضافةً إلى ممثل مركز الاتصال المحلي 1415، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا.

وأوضح عميد بلدية غدامس أن المركز يقدم حزمة من الخدمات تشمل إصدار التراخيص التجارية، وتصاريح البناء والهدم، وخدمات الإصحاح البيئي والتفتيش الصحي، إلى جانب تشغيل منظومة متكاملة لاستقبال الشكاوى والتظلمات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين.

ويأتي تدشين المركز ضمن توجهات وطنية لتحديث منظومة الإدارة المحلية، من خلال تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتسريع الإجراءات داخل البلديات.

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الحكم المحلي أن رئيس اللجنة الوطنية للطوارئ نصر المحتوت ترأس اجتماعًا موسعًا في طرابلس، بمشاركة أعضاء اللجنة من مختلف القطاعات والجهات الحكومية، لمراجعة مستوى الجاهزية وتقييم سرعة وكفاءة الاستجابة للموجة المطرية الأخيرة التي شهدتها بعض المناطق.

وبحسب الوزارة، ركز الاجتماع على استعراض الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، إلى جانب تحديد الاحتياجات العاجلة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الحكم المحلي بصفته رئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة الأزمات.

كما ناقش المشاركون الوضع العام للجنة من حيث التجهيزات الفنية والمتطلبات اللوجستية، إضافةً إلى دراسة الإجراءات الكفيلة بدعم جهودها الميدانية، بما يضمن سرعة التدخل في حالات الطوارئ.

وتناول الاجتماع أيضًا الإطار العام لخطة الطوارئ، بما يشمل توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة، وتطوير آليات الاتصال وتبادل المعلومات، لضمان استجابة أكثر فاعلية خلال الأزمات المستقبلية.

وتندرج هذه التحركات ضمن مساعي السلطات الليبية لتعزيز كفاءة العمل البلدي وتحسين إدارة الأزمات، خاصة في ظل التحديات المناخية والاحتياجات المتزايدة لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف المناطق.