«الحكم المحلي» تطلق خطة تطوير شاملة للبلديات

واصلت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، تعزيز جهودها لتطوير البلديات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال سلسلة اجتماعات موسعة عقدها الوزير عبد الشفيع الجويفي ووكيل الوزارة لشؤون التنمية محمد الدرسي مع عمداء وأعضاء بلديات عدة في منطقة الزاوية الكبرى وبلدية سيدي السائح.

وخلال لقاءات منفصلة، استعرض الوزير الجويفي موقف تنفيذ المشاريع التنموية المحلية، مع التركيز على البنية التحتية الأساسية، تطوير المرافق الخدمية، وصيانة الطرق الحيوية التي تربط مكونات المنطقة، بهدف تحسين مستوى الخدمات بشكل ملموس ورفع جودة حياة المواطنين.

وشدد الوزير على أهمية منطقة الزاوية الكبرى نظراً لموقعها الاستراتيجي وكثافتها السكانية، موجهاً تعليماته بتذليل كافة الصعوبات الإدارية والفنية وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجودة العالية لضمان استدامة المشاريع.

وفي نفس السياق، تابع الوزير سير العمل في بلدية سيدي السائح مع العميد وأعضاء المجلس البلدي ولفيف من أعيان وحكماء المنطقة، حيث ناقش المشاريع التنموية الجارية، التحديات التي تواجه تنفيذها، وسبل تذليل العقبات لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

كما أكد على تقديم كل الدعم اللازم للبلدية لضمان توزيع عادل للخدمات وتقليل الضغط على مركز العاصمة.

وعلى صعيد تطوير الكوادر، اختتم منتدى عضوات المجالس البلدية بالشراكة مع منظمة كير (CARE) دورة تدريبية مكثفة حول “أساسيات برنامج Microsoft Word”، لتعزيز القدرات الرقمية وتطوير المهارات المهنية، وذلك ضمن جهود الوزارة لرفع كفاءة الأداء الإداري للكوادر النسائية في البلديات.

كما ناقش الوزير الجويفي مع عمداء البلديات التحضيرات للملتقى السنوي للمجلس الأعلى للإدارة المحلية المزمع عقده قريباً، لاستعراض التشريعات والسياسات التنظيمية، وحصر التحديات، واقتراح مبادرات تطويرية لتحسين مستوى الخدمات في كافة البلديات.

وأخيراً، بحث وكيل الوزارة لشؤون التنمية، محمد الدرسي، الاستعدادات لموسم الاصطياف مع مدير عام الإصحاح البيئي، مؤكداً تعزيز دور البلديات الساحلية، وتحسين الخدمات، وضمان سلامة المواطنين من خلال وضع العلامات التحذيرية وتوعية الجمهور حول الشواطئ الصالحة للسباحة.