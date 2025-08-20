«الحكم المحلي» تطلق مبادرات نوعية لتعزيز التواصل بين البلديات والمواطنين

عقد مدير مركز الاتصال المحلي (1415) بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، أيمن أبوالقاسم، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة، إلى جانب نائب مدير مشروع “مساندة 2″، ونائب مدير مشروع “دعم البلديات”، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز قدراتها المؤسسية وتوسيع الشراكات مع الجهات الدولية الداعمة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات تنفيذ برنامج مساندة 2، وبحث سبل التعاون المشترك لدعم جهود الحوكمة المحلية، وتطوير دور مراكز الاتصال في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان استدامة نتائج البرنامج، وتحقيق أثر إيجابي ملموس على مستوى البلديات.

وفي سياق متصل، أعلن مركز الاتصال المحلي (1415) عن إطلاق مجموعة من المبادرات النوعية خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى رفع كفاءة فرق الاتصال في البلديات، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وتشمل هذه المبادرات:

* برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات فرق الاتصال.

* استشارات فنية متقدمة في مجال الاتصال المحلي.

* إعداد أدلة عمل وأدوات تواصل حديثة لتسريع الاستجابة للبلاغات والطوارئ.

* تعزيز دور المركز كمنصة استراتيجية لدعم الأداء البلدي.

وفي ختام الاجتماع، أكد أيمن أبوالقاسم أن مركز الاتصال المحلي يسعى إلى أن يكون منصة استراتيجية فاعلة لتطوير قنوات التواصل بين البلديات والمواطنين، بما يعزز الشفافية ويكرّس ثقة المواطن في مؤسساته المحلية.

كما جدّد التأكيد على التزام وزارة الحكم المحلي بمواصلة العمل مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، دعماً لمسار اللامركزية، وتحقيقاً للتنمية المحلية المستدامة في ليبيا.