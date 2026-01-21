«الحكم المحلي» تعزز التعاون مع البلديات

تلقى وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي درع تكريم من بلدية ظاهر الجبل، تقديرًا لجهوده في دعم البلديات وتعزيز مستوى الخدمات المحلية.

وأكد الوزير أن التكريم يعكس مستوى التكامل المؤسسي بين الوزارة والبلديات، ويجسد نهج العمل المشترك الذي تسعى الوزارة إلى ترسيخه، مؤكدًا أن هذه المبادرة تشكل دافعًا لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء البلدي، مشيدًا بدور بلدية ظاهر الجبل في دعم مسار العمل المحلي واستمرار التنسيق لتحسين الخدمات وتعزيز التنمية المحلية.

وفي سياق متصل، تسلّم الوزير عبد الشفيع الجويفي درع تكريم آخر من عميد بلدية زليتن، تقديرًا لجهوده المتميزة في دعم البلديات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد عميد البلدية أن التكريم يأتي عرفانًا بالدور الفعال للوزارة في تطوير الأداء البلدي، مشددًا على أهمية الشراكة المستمرة بين الوزارة والبلديات لدفع عجلة التنمية المحلية، فيما عبّر الوزير عن تقديره لهذه المبادرة، مؤكدًا أنها تعكس روح التعاون البنّاء وتشكل حافزًا لمواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي تسهم في رفع كفاءة الأداء البلدي.

كما ترأس الوزير عبد الشفيع الجويفي اجتماعًا لمتابعة أوضاع بلدية ككلة، بحضور العميد الحالي والسابق للبلدية والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، لاستعراض الوضع العام ومناقشة أبرز التحديات الإدارية والخدمية، والوقوف على الاحتياجات الأساسية وسبل دعم الأداء البلدي خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه الوزير كلمة شكر للعميد السابق على جهوده خلال فترة توليه، مؤكدًا أهمية استمرار العمل والتنسيق لضمان استقرار الأداء وتحقيق نتائج عملية.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة، لمتابعة حزمة من الملفات المرتبطة بضبط الأداء البلدي وتعزيز فاعلية الجهاز في تنفيذ مهامه.

وتركّز اللقاء على وضع تصورات عملية لتحسين آليات العمل، وتطوير أسلوب التعامل مع المخالفات، ودعم جهود البلديات في تنظيم الأسواق وحماية المستهلك، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات الإدارية، في إطار توجه الوزارة نحو إعادة هيكلة وتنظيم منظومة العمل البلدي، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.