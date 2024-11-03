«الحكم المحلي» تعلن موعد انطلاق معرض «ليبيا كلين»

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية أن موعد انطلاق معرض “ليبيا كلين” “Libya Clean” في التاسع من نوفمبر الجاري، وسيقام في معرض طرابلس الدولي برعاية ذهبية من وزارة الحكم المحلي.

حضر الاجتماع، مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية والناطق الرسمي للوزارة ابوبكر الطرابلسي، كما حضر عن بلدية طرابلس المركز مدير إدارة الإصحاح البيئي حسن وصارة وعضو المجلس البلدي سارة النعمي بالإضافة إلى ممثلي شركة النخلة المضيئة المنظمة للمعرض.

وأعرب “بن دخيل” عن يقينه بأن إقامة مثل هذه الفعاليات تعكس تطوراً مهما في المفاهيم البيئية في البلاد مؤكداً على التطلعات بأن يصبح هذا المعرض في المستقبل معرضاً دولياً على مستوى شمال أفريقيا.

يشار إلى أن بلدية طرابلس المركز ستكون لها مشاركة فعالة في المعرض وستساهم في تعزيز الوعي البيئي والممارسات المستدامة كما شاركت في النسخة الأولى بفاعلية معززة جهودها في تحسين البيئة ودعم المبادرات المحلية.



كما أشار “الطرابلسي” إلى إقامة ملتقى إدارات النظافة بالبلديات على هامش المعرض، الذي يستهدف مدراء إدارات النظافة بالبلديات على مستوى ليبيا للتعريف بالمخطط البلدي.