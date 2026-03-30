«الحكم المحلي» تكثّف متابعة أداء البلديات وتدعم الوعي البيئي

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، أن وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم عقد، اليوم الأحد الموافق 29 مارس 2026 في طرابلس، لقاءين منفصلين مع عمداء بلديات صبراتة والعواتة وظاهر الجبل وبني وليد والمردوم، لمتابعة سير العمل البلدي داخل هذه المناطق، وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وتناول اللقاءان مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مع استعراض أبرز الصعوبات التي تواجه البلديات في أداء مهامها اليومية، إلى جانب بحث الحلول الكفيلة بمعالجتها بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماعات أهمية رفع مستوى الاستجابة لاحتياجات المواطنين، والعمل على تحسين آليات الأداء داخل البلديات، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق كفاءة أفضل في العمل البلدي.