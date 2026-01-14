«الحكم المحلي» تناقش أولويات المشاريع في بني وليد

ناقش وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي اليوم الأربعاء مع عميد وأعضاء المجلس البلدي بني وليد أولويات المشاريع التنموية المقترح تنفيذها خلال العام الجاري.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة، استعراض المشاريع التنموية المنجزة سابقًا، كما تناول الحديث التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع المقترحة المحالة من المجلس البلدي وآليات تنفيذها.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية العمل والتنسيق المستمر مع الوزارة والإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية وتذليل العقبات، مشددًا على ضرورة بذل الجهود لحلحلة المشاكل ومعالجة الاختناقات، بما يدفع عجلة التنمية في البلدية ويحقق الفائدة المرجوة للمواطنين.