الحكم المحلي تناقش التحضيرات لمعرض «ليبيا كلين 2025»

عقدت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي اجتماعاً تنسيقياً تحضيراً لانطلاق النسخة الثالثة من معرض “ليبيا كلين” للبيئة وخدمات النظافة 2025م، وذلك بمشاركة الإدارات التابعة للوزارة المعنية بالمشاركة في المعرض.

وناقش الاجتماع الترتيبات العامة والتجهيزات الخاصة بأجنحة الوزارة، إضافة إلى الجوانب التنظيمية والفنية والأنشطة المصاحبة التي ستُعرض خلال فعاليات المعرض.

ويهدف هذا الاجتماع إلى توحيد الجهود لضمان مشاركة فعّالة تعكس دور وزارة الحكم المحلي في نشر الوعي البيئي وتعزيز مفهوم الاستدامة، إلى جانب إبراز جهودها في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة في البلديات.

وأكدت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي في ختام الاجتماع على أهمية تضافر الجهود بين الإدارات المعنية لضمان نجاح مشاركة الوزارة في المعرض، وإبراز صورتها بما يليق بدورها في دعم العمل البيئي المحلي وتعزيز الشراكات المؤسسية في مجال الإصحاح البيئي.