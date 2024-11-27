«الحكم المحلي» تناقش بناء قدرات المجالس البلدية المنتخبة حديثاً

ترأس الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، “نصر المحتوت” اجتماعاً ضم نائبه “أبوبكر الطرابلسي”، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”، ومدير مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية “عادل الأشهب”، لمناقشة الخطة التنفيذية لأجندة البرنامج التدريبي المعتمد لبناء قدرات المجالس البلدية المنتخبة حديثاً.

وخلال الاجتماع، أكد مدير عام مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية “عادل الأشهب”، “جاهزية المركز لتقديم محافظ تدريبية متخصصة تُعنى ببناء قدرات العمداء وأعضاء المجالس ووكلاء البلديات، استناداً إلى القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية”.

بدوره، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، أن “رزنامة البرنامج التدريبي المعتمدة ستكون عملية وشاملة، تتضمن محاكاة لأدوار القيادات المحلية في إدارة الوحدات التنظيمية، موضحاً بأنه قد تم ربط هذه البرامج بأهداف التنمية المحلية والتنمية المستدامة”.

وأشارت مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”، “إلى أهمية الاستفادة من خبرات شركاء الوزارة الدوليين في تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية وأوضحت أن هذا البرنامج يضمن تزويد المتدربين بالمعلومات والمهارات اللازمة لتسيير مهام عملهم بكل كفاءة وإتقان”.

ترأس الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بوزارة الحكم المحلي السيد "نصر المحتوت" اجتماعاً ضم نائبه السيد "أبوبكر… تم النشر بواسطة ‏وزارة الحكم المحلي – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٤