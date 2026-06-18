الحكم المحلي تناقش ترشيد الاستهلاك وتعزيز «الأمن المائي»

شاركت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية في الحوارية المتخصصة بعنوان “أهمية المشاركة المجتمعية والتوعية في ترشيد استهلاك المياه”، والتي نُظمت ضمن أنشطة مشروع “أنظمة المياه البلدية من أجل تأثير محلي” (MUWALI)، بالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي بالوزارة.

ومثّل الوزارة في هذه الفعالية مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي ومنسق مشروع موالي إبراهيم بن دخيل، حيث قدّم مداخلة ركزت على أهمية توظيف الأدوات المحلية المتاحة لنشر الوعي المائي داخل المجتمع، بما يشمل المؤسسات التعليمية، ومنابر المساجد، والبرامج الإعلامية، والمنصات البلدية المختلفة، بهدف إيصال الرسائل التوعوية إلى مختلف شرائح المجتمع.

وأكد بن دخيل خلال مداخلته أهمية تصميم برامج التوعية وترشيد استهلاك المياه بما يتناسب مع طبيعة المجتمعات داخل البلديات، التي تضم مزيجًا من المجتمع الحضري داخل النطاقات العمرانية والمجتمع الفلاحي داخل النطاقات الزراعية، مشددًا على ضرورة ربط الرسائل الموجهة للقطاع الزراعي ببرامج الإرشاد والإعلام الزراعي، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، بما يعزز كفاءة استخدام المياه ويرفع مستوى الوعي بأهمية حماية الموارد المائية.

وأشار إلى أن تعزيز المشاركة المجتمعية يمثل أحد الركائز الأساسية لمواجهة تحديات ندرة المياه في ليبيا، وبناء وعي مجتمعي أكثر إدراكًا للمخاطر المائية وأهمية ترشيد الاستهلاك، بما يساهم في دعم الأمن المائي وضمان الاستدامة للأجيال القادمة.

وشهدت الحوارية مشاركة ممثلين عن 12 بلدية، إلى جانب عدد من الخبراء والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث جرى التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الشركاء لتعزيز ثقافة المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها.

هذا وتواجه ليبيا تحديات متزايدة في ملف الأمن المائي نتيجة تراجع الموارد المائية الطبيعية وارتفاع الطلب على المياه في القطاعات السكنية والزراعية.

وتأتي مثل هذه الحوارية ضمن جهود تعزيز التوعية المجتمعية وتطوير سياسات ترشيد الاستهلاك، من خلال إشراك البلديات والمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في نشر ثقافة الاستخدام المستدام للمياه، بما يضمن تقليل الهدر وتحسين إدارة الموارد المتاحة.