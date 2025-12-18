«الحكم المحلي» تبحث تطوير الأداء البلدي في القريات والرياينة

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية، مصطفى أحمد سالم اجتماعًا مع عميدي بلديتي القريات والرياينة، جرى خلاله استعراض سير العمل البلدي، وبحث آليات تطوير الأداء الإداري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه البلديات في المرحلة الراهنة، وسبل التعامل معها بما يعزز الاستقرار، ويدعم مسار التنمية المحلية، ويدفع نحو تحسين كفاءة العمل البلدي في مختلف القطاعات.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين الوزارة والبلديات، وضرورة توحيد الجهود لمعالجة الإشكاليات الميدانية، مشددًا على حرص الوزارة على دعم المجالس البلدية، وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة.

من جهتهما، عبّر عميدا بلديتي القريات والرياينة عن تقديرهما لهذا اللقاء، مؤكدين الدور المحوري لوزارة الحكم المحلي في دعم البلديات، واستعدادهما لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك، بما يخدم مصلحة المواطن، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الحكم المحلي الرامية إلى تعزيز الحوكمة المحلية، وتحسين إدارة البلديات، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، في ظل التحديات الإدارية والخدمية التي تواجه المدن والمناطق.

وتُعد وزارة الحكم المحلي الجهة المشرفة على عمل البلديات في ليبيا، حيث تضطلع بدور أساسي في تنظيم الإدارة المحلية، ودعم المجالس البلدية منذ اعتماد نظام الحكم المحلي، بهدف تعزيز اللامركزية، وتمكين البلديات من إدارة شؤونها وفق احتياجات المجتمعات المحلية.