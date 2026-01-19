«الحكم المحلي» تناقش تطوير الأداء البلدي في زلطن

بحث وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي مع بلدية زلطن سُبل تعزيز الأداء البلدي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خلال اجتماع عُقد اليوم لمتابعة سير العمل داخل البلدية.

وناقش الاجتماع أوضاع القطاعات الخدمية المختلفة، إلى جانب استعراض آليات تطوير الأداء الإداري وتحسين كفاءة الخدمات بما يتماشى مع احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة الحالية.

وتناول اللقاء عرضًا لأبرز البرامج والمشاريع الجارية في بلدية زلطن، حيث أكد وزير الحكم المحلي أهمية دعم البلديات وتعزيز التنسيق المباشر مع الوزارة، مع التركيز على تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين جودة الأداء المؤسسي والخدمي.

ومن جانبهم، استعرض عميد بلدية زلطن وأعضاء المجلس البلدي مؤشرات العمل القائمة وأولويات المرحلة المقبلة، مؤكدين التزامهم بمواصلة تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز استقرار العمل البلدي.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على مجموعة من الإجراءات والتوصيات التي من شأنها دعم استقرار العمل داخل البلدية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.