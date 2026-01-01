الحكم المحلي تناقش تطوير قدرات التخطيط الحضري في البلديات

عقد ممثل مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة، خالد سالم، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا مع نائب مدير مشروع مساندة 2، جلال الخراز، بحضور ممثلين عن إدارة التخطيط الحضري، لمناقشة الخطة التدريبية لإدارة التخطيط الحضري بالبلديات للعام 2026 وآليات بناء القدرات بما يواكب احتياجات التنمية المحلية.

وشمل الاجتماع بحث عدد من المحاور الأساسية، أبرزها تطوير دليل خطط التنمية المحلية، وإعداد مشروع تقييم المخططات، وإعداد دليل التخطيط الحضري، ووضع إطار متكامل لتنمية القدرات المحلية في مجال التخطيط الحضري، إضافة إلى تحديد الفترة الزمنية للدورات التدريبية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الحكم المحلي لتطوير منظومة التخطيط الحضري ودعم البلديات بما يحقق تنمية محلية مستدامة، ويعكس حرص الوزارة على تعزيز قدرات الكوادر المحلية في مواجهة تحديات التنمية والتوسع العمراني.

تركز وزارة الحكم المحلي على تطوير التخطيط الحضري كركيزة أساسية للتنمية المحلية، خاصة في ظل التوسع العمراني المستمر واحتياجات تحديث البنية التحتية للبلديات. وتأتي هذه الاجتماعات ضمن سلسلة أنشطة تهدف إلى تأهيل الكوادر الفنية، وتوحيد الإجراءات والمعايير، وتعزيز التخطيط الاستراتيجي المحلي بما يضمن استدامة المشاريع وتحقيق الفوائد المجتمعية.

اقتراح عناوين بأسلوب بلومبرغ / رويترز:

وزارة الحكم المحلي تضع خطة تدريبية لإدارة التخطيط الحضري لعام 2026

طرابلس: اجتماع تنسيقي لتطوير قدرات التخطيط الحضري في البلديات

مشروع مساندة 2 ووزارة الحكم المحلي يبحثان تعزيز التدريب في التخطيط الحضري

ليبيا تركز على تطوير قدرات الكوادر المحلية في التخطيط الحضري للعام الجديد

إعداد دليل التخطيط الحضري وتقييم المخططات محور اجتماع حكومي تنسيقي