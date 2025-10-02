الحكم المحلي تناقش تقارير الزيارة الميدانية لمنطقة «أبوالغرب»

عقدت اللجنة القطاعية، التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا اليوم لمناقشة التقارير الأولية التي أعدتها اللجنة بشأن نتائج الزيارة الميدانية لمنطقة أبوالغرب ببلدية نسمة.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات التعليم، الداخلية، المواصلات، الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وكذلك عميد وأعضاء المجلس البلدي لنسمة.

وتم تخصيص الاجتماع لمراجعة الملاحظات التي تم جمعها خلال الزيارة الميدانية، والعمل على توحيد هذه الملاحظات من أجل إعداد التقرير النهائي الذي سيُرفع إلى مجلس الوزراء لاعتماده، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية والإنسانية لسكان منطقة أبوالغرب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين بشكل مباشر، والسعي لإيجاد حلول عاجلة للتحديات التي تواجه المنطقة، مع توفير الخدمات الأساسية اللازمة لتحسين مستوى الحياة في المنطقة.