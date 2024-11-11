الحكم المحلي تناقش مشاريع الطاقة والبيئة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

عقدت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، الأحد، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي ركيزة الطاقة والبيئة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لمناقشة تفاصيل البرامج والمشاريع المدرجة ضمن ركيزة الطاقة والبيئة، إلى جانب التباحث حول نظام الإدارة المتكاملة للمياه.

حضر الاجتماع، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” ومدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي “إبراهيم بن دخيل” ومستشار الإدارة، ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي”، ومستشار التعاون الدولي بالوزارة، مدير البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي “خيري عمر”، إضافة إلى مدير مديرية الإصحاح البيئي البيضاء ،

وتم التأكيد على “أهمية تطوير هذه البرامج بما يتماشى مع مستهدفات حكومة الوحدة الوطنية، خاصة فيما يتعلق بضمان توفير المياه للمواطنين بجودة ومعايير بيئية وصحية مناسبة”.

وأشار مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي ” إبراهيم بن دخيل ” في سياق حديثه خلال الاجتماع إلى أهمية “التركيز على معالجة المختنقات في البلديات، وتعزيز قدرات أقسام المياه والصرف الصحي من خلال إدخال التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة العمل على رفع مستوى الوعي البيئي عبر نشاطات البرنامج الوطني للمشاركة والاتصال المجتمعي، ومن خلال المبادرات الهادفة ذات العلاقة كمبادرتي اتفاقية الأجيال لحماية مستقبل البيئة والمدرسة الصديقة للبيئة، وكذلك من خلال استثمار الشباب في التوعية والتثقيف في هذا الجانب”.

بدورها، أكدت مدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات “شادية عريبي” “على الدور المحوري للمرأة في تحقيق الأمن المائي، مشيرة إلى دورها في إدارة الموارد المائية داخل الأسرة، مما يعزز الأمن المائي الوطني بدءًا من العائلة”.

وتطرق الاجتماع إلى “مناقشة دور الإدارة المحلية والتخطيط على مستوى البلديات في تعزيز الإدارة المتكاملة، بوصفها الأساس الذي تقوم عليه الاستراتيجية الوطنية والتي بدأت في إعدادها وزارة الحكم المحلي من خلال الإدارات الفنية ذات العلاقة والتي تهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه بمختلف بلديات ليبيا”.