الحكم المحلي تناقش مشروع الشبكة الحكومية الآمنة

ناقش مدير مشروع التحول الرقمي بوزارة الحكم المحلي “أبوبكر حدود” مع ممثلين عن شركة “الجيل الجديد للاتصالات والتقنية”، مشروع تنفيذ الشبكة الحكومية الآمنة ومتطلبات بناء الشبكة والخدمات المستهدفة.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي، أن اللقاء تركز حول بحث متطلبات استخدام شبكة الاتصالات الآمنة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي بوزارة الحكم المحلي وقطاعات الإدارة المحلية، وتعزيز تبادل البيانات بين مؤسسات القطاع الحكومي في إطار تنفيذ سياسات التحول الرقمي.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على استمرار اللقاءات الفنية، واتخاذ جملة من الإجراءات لجمع البيانات والمتطلبات تمهيدا لوضع مخطط عام لبنية الشبكة.