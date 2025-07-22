الحكم المحلي تناقش مع عمداء 5 بلديات سبل دعم وتحسين الخدمات

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات في حكومة الوحدة الوطنية، مصطفى أحمد سالم، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع عمداء بلديات: الخمس، الأصابعة، قصر خيار، رقدالين، الرحيبات، والقلعة.

جرى خلال الاجتماع مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بسير العمل البلدي، وسبل تعزيز أداء المجالس البلدية، إلى جانب آليات دعم المشاريع الخدمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوكيل خلال اللقاء حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع البلديات والاستماع إلى احتياجاتها، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المحلي، وتمكين المجالس البلدية من تلبية احتياجات المجتمعات المحلية بشكل أكثر فاعلية واستدامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الحكم المحلي لدعم اللامركزية وتطوير الخدمات الأساسية في مختلف المناطق.