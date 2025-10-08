الحكم المحلي تنظم ورشة تدريبية لتعزيز تواصل البلديات مع المواطنين

نظم مركز الاتصال المحلي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، ورشة عمل تعريفية استهدفت الدفعة الثانية من عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين حديثًا من مختلف أنحاء البلاد.

وركزت الورشة على عرض تفصيلي لآلية عمل المركز في تلقي بلاغات المواطنين في حالات الطوارئ واستفساراتهم حول الخدمات، بالتنسيق مع الجهات الخدمية والأمنية والصحية، مما يضمن سرعة الاستجابة وتعزيز قنوات التواصل بين البلديات والمواطنين.

وتأتي هذه الورشة ضمن البرنامج التدريبي الذي يشرف عليه مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، ويهدف إلى تمكين المجالس المنتخبة من أداء مهامها بفاعلية أكبر وترسيخ مبادئ الإدارة المحلية الحديثة المبنية على الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.