«الحكم المحلي» تنفذ برامج لتعزيز الخدمات وتحسين الأداء البلدي

ناقش وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم اليوم الأحد، خلال لقاء جمعه مع عميدي بلديتي الرجبان والأصابعة، جملة من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل البلدي وتعزيز الخدمات الأساسية بالبلديتين.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات المرتبطة بالجوانب الإدارية والتنظيمية، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه البلديات وسبل تذليلها بما يسهم في تحسين مستوى الأداء العام.

وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز التواصل مع مختلف مكونات منظومة الإدارة المحلية، بما يعزز تبادل المعلومات والخبرات، ويحقق انسيابية العمل ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

انطلاق الدورة التدريبية “الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة” لإدارات الإصحاح البيئي بالبلديات

انطلقت اليوم الأحد بمركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية فعاليات الدورة التدريبية “الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة”، التي ينظمها المركز بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وجامعة كيل الألمانية، وبالتنسيق مع مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة.

وتهدف الدورة، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات العاملين في البلديات والجهات المعنية، وتطوير مهاراتهم في تقييم الوضع الراهن، وإعداد المخططات البلدية، وفهم الأطر القانونية والمؤسسية، بما يسهم في تحسين خدمات النظافة العامة والارتقاء بالأداء البيئي.

وتتضمن فعاليات الدورة جلسات تعريفية بواقع إدارة النفايات في ليبيا، ومناقشة المخطط البلدي لإدارة النفايات الصلبة، واستعراض الأطر القانونية المنظمة للقطاع.

كما تركز الدورة في يومها الختامي على مفاهيم الاقتصاد الدائري، وإعادة التدوير، وتقنيات معالجة النفايات، والمطامر الصحية من حيث التصميم والتشغيل والمراقبة.

ويستهدف البرنامج التدريبي إدارات الإصحاح البيئي في بلديات الحوامد، العامرية، المنشية الجميل، أم الرزم، إنتلات البيضان، تراغن، تنيناي، رقدالين، الزاوية المركز، زلطن، سرت، غات، مرادة، نسمة، وازن، وسبها.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطة مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية للعام 2026 الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر المحلية، وتحسين مستوى الأداء الميداني، وتبني حلول بيئية مستدامة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة داخل البلديات ويدعم مسار تطبيق اللامركزية.

جهاز المدن التاريخية فرع القطرون يقيم احتفالية لتسجيل عدد من المواقع التاريخية

أقام جهاز المدن التاريخية – فرع القطرون احتفالية بمناسبة اعتماد وتسجيل عدد من المعالم والمواقع التاريخية ضمن السجل الوطني للتراث الليبي، بحضور عدد من المهتمين بالشأن التراثي وأهالي المنطقة.

وأعلن مكتب القطرون عن اعتماد وتسجيل قلعة القطرون التاريخية، وجامع القبلي، وجامع عقبة بن نافع، والمدينة القديمة ضمن السجل الوطني للتراث الليبي، في خطوة تهدف إلى حماية وحفظ هذه المواقع والمساهمة في تعزيز مسارات التنمية المحلية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود جهاز المدن التاريخية لحماية وتوثيق المواقع ذات القيمة الثقافية والتاريخية، وضمان استدامة التراث الليبي للأجيال القادمة.