«الحكم المحلي» تواصل جهودها لتعزيز العمل البلدي والإصحاح البيئي ودعم مسار اللامركزية

كثفت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية نشاطها عبر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التي شملت ملفات الإصحاح البيئي، وتطوير البلديات، ودعم مسار اللامركزية، إضافة إلى بحث التعاون مع المنظمات البيئية والمجتمع المدني.

وعقد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالوزارة إبراهيم بن دخيل اجتماعًا مع ممثلي الشركة المنظمة النخلة المضيئة، بحضور أعضاء اللجنة العلمية للمعرض، تحضيرًا لإطلاق الدورة الثالثة من معرض ليبيا كلين للبيئة وخدمات النظافة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة العامة للإصحاح البيئي توحيد الرؤى ووضع اللمسات الأخيرة لتنظيم فعاليات المعرض الذي يمتد على مدى أربعة أيام، مع التركيز على إعداد البرنامج العلمي وتحديد موضوعات المحاضرات وآلية اختيار المتحدثين وهيكلة الجلسات بما يعزز القيمة العلمية للحدث.

كما بحث الاجتماع دراسة الأجندة الأولية للمحاضرات والتوافق على أبرز المحاور التي سيتناولها المشاركون، بهدف إثراء محتوى المعرض بما يواكب تطلعات الزوار ويسهم في رفع الوعي البيئي.

وفي سياق متصل، عقدت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي اجتماعًا تنسيقيًا مع المنظمة الليبية للبيئة والمناخ، بحضور مدير عام الإدارة إبراهيم بن دخيل وعدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة خطة وطنية لمواجهة التغير المناخي.

وتستهدف الخطة زراعة 26 ألف شتلة في 30 موقعًا مختلفًا لمكافحة التصحر وتحسين جودة الهواء ودعم المحميات الطبيعية، إلى جانب تنظيم حملات توعية ومبادرات تشجير واسعة مثل مبادرة غرس 100 مليون شجرة. وأكد بن دخيل أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدًا بدور المنظمة الليبية للبيئة والمناخ في هذا المجال.

من جهة أخرى، التقى وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، بمكتبه بديوان الوزارة، عميد وأعضاء المجلس البلدي الزاوية الغرب، في إطار متابعة شؤون البلديات وتعزيز التواصل مع المجالس المحلية.

وناقش اللقاء سبل تحسين الأداء البلدي ومعالجة التحديات التي تواجه تقديم الخدمات داخل نطاق البلدية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم المجالس البلدية وتسهيل مهامها بما يعزز فعالية الإدارة المحلية.

كما بحث سالم خلال اجتماع آخر مع عضوتي المجلس الأعلى للدولة جميلة الزوي وزينب توشي آفاق التنسيق والتكامل بين الوزارة والمجلس الأعلى لدعم مسار اللامركزية وتطوير عمل البلديات.

وتناول اللقاء أهمية تمكين المرأة في مواقع صنع القرار المحلي والوطني، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة بما يخدم التنمية المحلية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.