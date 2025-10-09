الحكم المحلي تواصل دعم البلديات.. اجتماع موسع مع عمداء المنطقة الوسطى

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اجتماعًا موسعًا مع عمداء بلديات بني وليد، الخمس، ترهونة، تينناي، والمردوم، وذلك في إطار دعم الوزارة المستمر للبلديات وتعزيز دورها في تحسين الخدمات العامة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الهامة، أبرزها المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في البلديات، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

كما تم التركيز على سبل تطوير القطاع الخدمي لضمان استدامة وتحسين جودة هذه الخدمات.

وأشاد الحضور بالقرارات الأخيرة التي اتخذها الوزير، معتبرين أن هذه القرارات تمثل دعمًا أساسيًا لجهود البلديات في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد الوزير الجويفي على أهمية تمكين البلديات وتعزيز قدراتها من خلال الدعم المستمر، مشيرًا إلى أن وزارة الحكم المحلي ستواصل العمل على تحسين أداء البلديات لتحقيق التنمية المستدامة في جميع مناطق ليبيا.