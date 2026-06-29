الحكم المحلي تواصل دعم البلديات وتحسين الخدمات للمواطنين

عقدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، سلسلة اجتماعات في العاصمة طرابلس لبحث ملفات تتعلق بتعزيز أداء البلديات وتطوير التعاون في مجالات الإصحاح البيئي وتنظيم الأنشطة السياحية.

ففي الاجتماع الأول، التقى وكيل الوزارة لشؤون البلديات السيد مصطفى أحمد سالم عدداً من عمداء بلديات وازن والقريات والشويرف، حيث جرى بحث سير العمل البلدي داخل هذه البلديات، واستعراض أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها، إلى جانب مناقشة سبل دعم جهودها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة خلال اللقاء أهمية استمرار التواصل مع الإدارات الفنية داخل الوزارة، بما يعزز كفاءة الأداء ويسهم في تذليل العقبات التي تواجه العمل البلدي، مشدداً على حرص الوزارة على متابعة احتياجات البلديات والاستماع إلى مقترحاتها بما ينعكس على تحسين الخدمات العامة.

وفي اجتماع منفصل، تابع وكيل شؤون البلديات مع عميد بلدية باطن الجبل عدداً من الملفات المتعلقة بالعمل البلدي، حيث جرى استعراض احتياجات البلدية والإجراءات الإدارية والتنظيمية، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التنسيق بين الوزارة والبلدية بما يدعم الأداء المؤسسي ويسهّل تقديم الخدمات وفق الأطر القانونية.

وفي سياق متصل، عقدت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي اجتماعاً مع رئيس وأعضاء النقابة العامة للمهن الحرفية السياحية، لبحث تعزيز التعاون في تنظيم ومتابعة الأنشطة السياحية بما يشمل الفنادق والمنتجعات والصالات السياحية وفق الاشتراطات الصحية والبيئية والمعايير الفنية المعتمدة.

وناقش الاجتماع إعداد مذكرة تعاون تتضمن التنسيق في تسجيل الأنشطة السياحية، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتأهيل العاملين، وتعزيز أعمال التفتيش الدوري، ومتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية والمعايير الفنية ومتطلبات التصنيف السياحي وفق نظام النجوم.

وفي ختام الاجتماع، قدمت النقابة العامة للمهن الحرفية السياحية درعاً تكريمياً للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي تقديراً لجهودها وجهود إدارات الإصحاح البيئي بالبلديات في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والحفاظ على الصحة العامة.