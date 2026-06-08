الحكم المحلي توسع جهودها لتحسين «الخدمات الأساسية»

واصلت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة الوزير عبد الشفيع الجويفي، عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع عدد من البلديات والجهات الفنية، لبحث مشاريع تنموية وخدمية وتعزيز كفاءة العمل البلدي، إضافة إلى متابعة ملفات النظافة العامة والموارد البشرية ومحطات الصرف الصحي، بحسب ما أفادت به الوزارة.

وخلال اجتماع عقد في ديوان الوزارة بطرابلس، استعرض وزير الحكم المحلي الليبي عبد الشفيع الجويفي مع عميد بلدية الزاوية المركز سمير عاشور حزمة من المشاريع التنموية والخدمية المقترحة داخل نطاق البلدية.

وقدّم عميد بلدية الزاوية المركز عرضًا مفصلًا حول أولويات المشاريع المطروحة وأثرها المباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مطالبته بمنح الإذن للبدء في إجراءات التعاقد لضمان تنفيذ المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة.

وأكد وزير الحكم المحلي الليبي عبد الشفيع الجويفي حرص الوزارة على دعم البلديات وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسريع وتيرة التنمية داخل البلديات.

وفي سياق متصل، بحث الوزير مع عميد بلدية سواني بن آدم شعبان سويسي ملفات متعلقة بالنظافة العامة والموارد البشرية، حيث تركز الاجتماع على تطوير منظومة النظافة من خلال تجهيز المرآب البلدي وتوفير المعدات والكوادر الفنية اللازمة لصيانة المركبات والآليات.

كما تناول الاجتماع آليات تطوير الموارد البشرية داخل المجلس البلدي، بما يشمل دعم الكوادر الوظيفية بعناصر مؤهلة، وتسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين، وتعزيز الرضا الوظيفي، إلى جانب إطلاق برامج تدريبية متخصصة لرفع الكفاءة الإدارية والفنية.

وأكد وزير الحكم المحلي خلال اللقاء متابعة المشاريع التنموية الجارية في البلدية، والتزام الوزارة بدعم بلدية سواني بن آدم لتسريع وتيرة العمل وتحسين الخدمات.

وفي إطار تعزيز الحوكمة، التقى وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم مع الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باطن الجبل خالد عبد الله أبوشبشوبة، لبحث آليات تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة داخل البلديات.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين الوزارة والهيئة في تطوير الأداء المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز قنوات التواصل بما يدعم جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ المساءلة.

كما نفذت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي زيارة ميدانية إلى محطة معالجة الصرف الصحي في بلدية القره بوللي، برئاسة مدير عام الإدارة إبراهيم بن دخيل، وبمشاركة مختصين فنيين، بهدف تقييم الوضع التشغيلي للمحطة.

وأظهرت الزيارة أن المحطة متوقفة عن العمل حاليًا رغم سلامة مكوناتها الفنية، مع التأكيد على إمكانية إعادة تشغيلها بعد استكمال الإجراءات الإدارية وتكليف مشغل فني متخصص لضمان استدامة التشغيل والصيانة.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود وزارة الحكم المحلي لتعزيز البنية الخدمية في البلديات، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية، وتحسين البيئة الحضرية في مختلف المناطق الليبية.