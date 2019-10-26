الحكم المحلي تُطلق ورشة عمل حول مشروع تنمية القدرات المؤسساتية لـ16 بلدية

افتتح وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوافق ميلاد الطاهر، السبت، إطلاق ورشة عمل حول تنمية القدرات المؤسساتية لـ16 بلدية برعاية وزارة الحكم المحلي وبالشراكة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بحضور عمداء ووكلاء 16 بـلـديـة من البلديات التي تم استهدافها بهذا المشروع.

وأوضح المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الحضور ناقشوا مشروع تنمية القدرات المؤسسية بشكل رسمي، وسُبل تقديم المنهجية الفنية لتقييم القدرات وعملية التطوير المؤسساتي للبلديات الشريكة في مشروع تنمية القدرات المؤسساتيه.

ومن خلال اللقاء التقابلي تم سرد أهم التحديات التي تواجه البلديات وسير عملها وإمكانياتها المتاحة وخيارات منهجية لتنمية مؤسساتها بخلق برامج تدريب القدرات البشرية للبلديات الليبية.

وتندرج هذه العمليات كحصيلة لورشة عمل تفاعلية بين كافة الجهات ذات العلاقة، لتكون أساسا يمكن الانطلاق منه إلى التفعيل الكامل لباقي البلديات بالاختصاص العام في الشؤون المحلية.

وتستمر هذه الورشة لمدة 3 أيام يتخللها تنظيم حلقات عمل مشتركة وفعاليات تبادل الرؤى والمقترحات التي من المقرر أن تفضي إلى وضع واعتماد خطة عمل تنفيذية للمشروع.