الحكم المحلي تُناقش تسريع انتخابات بلديات الجفارة

عقد وزير وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية د.بدرالدين التومي، اجتماعاً بمقر الوزارة في طرابلس، مع عمداء بلديات (الزهراء، العامرية، الناصرية، الماية، المعمورة)، بحضور مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات المكلف، ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المُكلف.

وناقش الاجتماع آلية تسريع العملية الانتخابية في هذه البلديات، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما بحث الاجتماع سُبل العمل على تيسير عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية داخل البلديات لضمان سير العمليات الانتخابية بسلاسة.