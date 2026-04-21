الحكم المحلي: معالجة أزمة زليتن أولوية قصوى

تابع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، سير العمل في بلدية زليتن ومستوى الخدمات المقدمة، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء بمكتبه في ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس مع عميد بلدية زليتن محمد أبو كتيف، حيث خُصص اللقاء لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بأزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل المدينة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع تقريرًا مفصلًا حول سير العمليات الميدانية والإجراءات التنفيذية الجارية للحد من تداعيات الظاهرة، مع التركيز على خطط التوسع في آبار شبكة النزح الأفقي، لتشمل مناطق جديدة متضررة لم تكن مشمولة في مراحل سابقة من العمل.

كما تناول الاجتماع آليات تعزيز التنسيق بين اللجنة الفنية العليا المختصة بدراسة الظاهرة وبين الأجهزة التنفيذية داخل البلدية، بما يضمن تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المستهدفة، والحد من الأضرار الواقعة على ممتلكات المواطنين والمرافق العامة.

وأكد وزير الحكم المحلي خلال اللقاء أن ملف بلدية زليتن يحظى بأولوية قصوى ضمن خطط الوزارة، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير الإمكانيات والمخصصات اللازمة من أجل الوصول إلى حلول جذرية ونهائية للأزمة، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن السكان في المناطق المتضررة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة حكومية مستمرة للأوضاع الخدمية والبيئية في بلدية زليتن، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بارتفاع منسوب المياه الجوفية وما يترتب عليه من تأثيرات مباشرة على البنية التحتية وسكن المواطنين.