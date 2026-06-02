الحكم المحلي: نتابع تحسين «الخدمات البلدية» بشكل دوري

شهدت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، سلسلة من التحركات الإدارية والرقابية والتنموية، شملت اجتماعات مع بلديات الزاوية المركز والزاوية الغرب، وإعلان نتائج تقييم جودة مياه شواطئ الاصطياف لعام 2026، إضافة إلى متابعة مشاريع تنموية في بلدية وازن.

وفي إطار متابعة العمل البلدي، بحث وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم مع عميد بلدية الزاوية المركز عدداً من الملفات المتعلقة بالأداء الإداري داخل البلدية، وتعزيز آليات التواصل والتعاون بين الوزارة والبلدية، بما يسهم في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول لقاء مماثل جمع وكيل الوزارة بعميد بلدية الزاوية الغرب عدداً من الموضوعات المتعلقة بسير العمل البلدي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه البلديات وسبل معالجتها وفق الأطر القانونية والإدارية المعتمدة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارة والبلديات لضمان تحسين الأداء.

وفي سياق متصل، باشرت بلدية وازن الإشراف على تنفيذ مشروع شبكة مياه بطول 2000 متر ضمن مشاريع التنمية المركزية، إلى جانب مشروع إنشاء مبنى إداري من طابقين بمساحة 447 متراً مربعاً، بهدف تعزيز البنية التحتية والخدمات الإدارية داخل البلدية.