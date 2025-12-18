الحكم المحلي والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون داخل البلديات

استقبل وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، أولريكا ريتشارسن، لمناقشة سبل تعزيز التعاون العملي بين الوزارة وبعثة الأمم المتحدة، والاتفاق على نقاط عمل واضحة تُنفّذ بالشراكة المباشرة مع البلديات لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي أن الوزير شدّد على ضرورة الانتقال من إطار التنسيق إلى مستوى العمل الميداني الجاد، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود البعثة داخل البلديات، ودعمها باعتبارها الجهة الأقرب للمواطن والأقدر على تشخيص احتياجاته.

وأشار الجويفي إلى أن إشراك البلديات يُعدّ ركيزة أساسية لنجاح أي مسار حواري أو تنموي، لافتًا إلى التقدم الملحوظ الذي شهده قطاع الحكم المحلي منذ تولّيه مهام الوزارة، بما في ذلك نجاح الانتخابات البلدية بنسبة تقارب 60%، والعمل على تغطية مختلف المناطق الجغرافية.

ومن جانبها، أكدت أولريكا ريتشارسن الدور المحوري لوزارة الحكم المحلي ضمن خطط وبرامج الأمم المتحدة، ووصفت الانتخابات البلدية بأنها إنجاز مهم في مسار دعم الاستقرار المحلي، معلنة عزمها تنفيذ زيارات ميدانية للبلديات وتعزيز الشراكة مع الوزارة، إلى جانب عقد اجتماعات للحوار المهيكل داخل البلديات بما يعزز القرب من المواطن والاستجابة لأولوياته.