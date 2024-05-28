الحكم المحلي والمشاريع الزراعية يناقشان تفعيل المشاريع وخلق فرص عمل

اجتمع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، أمس الاثنين، مع رئيس جهاز تنمية واستثمار المشاريع الزراعية والحيوانية اللواء أحمد أبوزيد.

وتركز الاجتماع على بحث سبل استفادة الموطنين في البلديات من المشاريع الزراعية، من خلال تفعيل دورها في تحقيق التنمية المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

وناقش الجانبان آلية التعاون المشترك بين وزارة الحكم المحلي وجهاز الاستثمار الزراعي، بما يشمل تبادل البيانات والمعلومات، وتقديم الدعم الفني والتدريبي للمجالس البلدية، وذلك لأهمية الزراعة ودورها في تحسين مستوى المعيشة.

وأكد الوكيل حرص وزارة الحكم المحلي على دعم المشاريع الزراعية في البلديات، بما يتماشى مع رؤية الحكومة الليبية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة.