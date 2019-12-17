الرئيسية | عربي ودولي

الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 17 ديسمبر 2019 - 10:35
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

مشرف حكما بالاعدام  بتهمة الخيانة [العربية نت]

أصدرت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام على الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.

وذكرت قناة “جيو تي في” الباكستانية أن “محكمة خاصة شكلت لمحاكمة الرئيس السابق، قائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور”​​​.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الباكستاني بدأ محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه اتهامات الخيانة له لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته، في ظل معارضة متنامية.

محتوى ذو صلة
قتيل وجرحى بهجوم على قاعدة أميركية رئيسية بأفغانستان

وقد وصل مشرف إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري عام 1999 واستقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن