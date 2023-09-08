الحكم بالإعدام على مرتكبي واقعات قتل عمد

أصدرت محكمة الجنايات طرابلس، أحكاماً بالإعدام على مرتكبي واقعات قتل عمد؛ نجم عنها إزهاق 6 أرواح.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام، في بلاغ اليوم الجمعة، فقد تصدَّت النيابة العامة، سنة 2011، لواقعات انتهاك حرمة مسكن، وقتل 3 من قاطنيه، وإحداث أذى شخصي خطير بآخريْن؛ فانتهت النيابة العامة إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة 16 متهماً.

وتولَّت دائرة الجنايات، بمحكمة استئناف طرابلس، مهمة تحقيق الواقعات المسندة إلى المتهمين؛ فانتهت المحكمة إلى إنزال عقوبة الإعدام والسجن المؤبد على 3 من المتهمين؛ وإنزال عقوبة السجن لمدة 12 سنة ضد البقية.

كما استعملت سلطة التحقيق الدعوى الجنائية في مواجهة متهم تعمَّد، خلال سنة 2012، قتْل 2، وتسبَّب في ضرر شخصي جسيم لأشخاص آخرين؛ فقضت محكمة الجنايات بإدانته وأنزلت به عقوبة الإعدام.

ورفعت النيابة العامة الدعوى الجنائية أيضاً في مواجهة متهمَيْن تعمَّدا، سنة 2012، مطاردة مجني عليه حتى ظفرا به؛ فأَطلقا عليه أعيرة نارية أدَّت إلى مقتله؛ فقضت محكمة الجنايات بإدانتهما وأنزلت بهما عقوبة الإعدام.