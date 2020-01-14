الرئيسية | عربي ودولي

الحكم بالإعدام على «معمر القذافي» في تبوك السعودية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 14 يناير 2020 - 17:10
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في «معمر القذافي» بتبوك

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

وقدتم القبض على المواطن المصري “معمر القذافي محمد عمر القناوي”، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً.

محتوى ذو صلة
ترامب يخاطب طهران باللغة الفارسية.. لا أهتم بالتفاوض.. لا تقتلوا المحتجين

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي سعودي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني “معمر القذافي محمد عمر القناوي” اليوم الثلاثاء في منطقة تبوك.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

1
اترك تعليق

1 مجموع التعليقات
0 عدد الردود
0 المتابِعون
 
أكثر التعليقات تفاعلا
أكثر التعليقات شعبية
1 المعلقون
  اشتراك  
الأحدث الأقدم الأكثر تصويتاً
نبّهني عن
واحد متكنطي

جربة قنينة والله

أعجبني0لم يعجبني  رد
14 ثانية مضت