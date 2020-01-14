الحكم بالإعدام على «معمر القذافي» في تبوك السعودية

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في «معمر القذافي» بتبوك

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك.

وقدتم القبض على المواطن المصري “معمر القذافي محمد عمر القناوي”، عند قيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً.

وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي سعودي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني “معمر القذافي محمد عمر القناوي” اليوم الثلاثاء في منطقة تبوك.