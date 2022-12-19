الحكم بالإعدام في حق 17 متهماً بالانضمام إلى تنظيم «داعش»

أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكماً بالإعدام في حق 17 متهما بالانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة صبراتة من أصل 41 متهما آخرين.

وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، مساء اليوم الاثنين، فإن الحكم استند إلى فعل الانخراط في تنظيم أَسُس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي؛ وقانون العقوبات.

ورفعت النيابة العامة إلى قضاء الحكم واقعة انضمام 41 متهماً إلى جماعة تنظيم الدولة؛ وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة؛ والسلم الاجتماعي؛ باعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها، طريقاً يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد؛ وحجب الحقوق والحريات؛ ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها؛ باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهراً؛ فتضمنت كيوف وأوصاف الوقائع المرفوعة مناحي سلوك عناصر التنظيم؛ وما ترتب عنها من نتائج كان أظهرها إزهاق روح 53 شخصاً؛ وتخريب المقار الحكومية؛ وتغييب عشرات الأشخاص.

وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة 31 متهماً؛ منهم 17 محكوماً عليه بالإعدام؛ ومَحْكُومِينَ اثنين بعقوبة السجن المؤبد؛ و14 محكوماً عليه بالسجن.