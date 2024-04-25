الحكم بالسجن على مسؤولين سابقين بوزارة الصحة بتهم فساد 

قضت محكمة جنايات طرابلس، بإدانة مسؤول الشؤون المالية ومدير سابق لمكتب المراجعة الداخلية ومساعد المراقب المالي بوزارة الصحة، وحبسهم مدة سنة واحدة مع النفاذ.

وذكر مكتب النائب العام في منشور له أمس، أن نتائج فحص الوثائق الإدارية، والمالية المتعلقة بتوريد معدات ومستلزمات طبية لفائدة قطاع الصحة في بلدية الرياينة، أثبتت تعمد المتهمين قبول وثائق رسمية مخالفة للحقيقة تفيد تسلم معدات ومستلزمات طبية بقيمة ( 4 ) أربعة ملايين وستمائة واثني عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية دنانير.

وتأكد للمحقق إساءة هؤلاء الموظفين السابقين، لسلطات الوظيفة لغرض تحصُّل غيرهم على منافع مادية غير مشروعة.