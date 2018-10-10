الحكم بالسجن لأكثر من 4 سنوات على بحارين روس في ليبيا

وقال السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف لوكالة “تاس” الروسية، اليوم الثلاثاء، أن المحكوم عليهما هما قبطان الناقلة وكبير مساعديه، مضيفاً أن على البحارين أيضاً دفع غرامة نقدية.

كما أكد الدبلوماسي أن السلطات الروسية ستتخذ كل الخطوات اللازمة للحصول على إعادة النظر في الحكم والإفراج عن البحارة.

في سياق متصل أفاد رئيس فريق الاتصال الروسي حول التسوية في ليبيا، ليف دينغوف، بأن الحكم تم إصداره بحق فلاديمير تيكوتشيف وسيرغي سامويلوف، وأن المحكمة أدانتهما بتهمة تهريب منتجات نفطية وعبور حدود ليبيا بطريقة غير شرعية.

هذا وتم احتجاز ناقلة النفط “تيميتيرون”، التابعة لشركة يونانية والتي كانت تبحر تحت علم بليز، من قبل السلطات الليبية ليل 28 إلى 29 يونيو عام 2016، على بعد 17 ميلاً بحرياً من الساحل الليبي، وكان طاقم الناقلة يضم ثلاثة مواطنين روس وخمسة أوكرانيين ويونانياً.