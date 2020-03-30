الحكم على الفنان كاظم الساهر ودفع غرامة باهظة

على إثر إثبات قيامه بإحياء حفلين دون الحصول على ترخيص [انترنت]

أصدرت محكمة بداية عمّان حكماً على الفنان العراقي كاظم الساهر بدفع غرامة مالية قدرها 44 ألف دولار، إضافة إلى تحمله رسوم القضية التي تقدر بألف دينار أردني.

وجاء هذا الحكم على إثر إثبات قيامه بإحياء حفلين أحدهما في فندق قصر المؤتمرات في منطقة البحر الميت في عام 2018 والثاني في مدينة عمّان في عام 2019 من دون الحصول على ترخيص مسبق من نقابة الفنانين في الأردن.

يشار إلى أن كاظم لم يحضر جلسات المحكمة وتبلغ الدعوى بطريقة النشر، كما لم يصدر عنه أي تعليق في هذا الشأن حتى الآن.

يذكر أن كاظم نشر على حسابيه في “إنستغرام” و”تويتر” تعليمات تدعو متابعيه إلى اتباع كل الإجراءات الوقائية التي تحد من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدة: “لا يوجد دليل أن COVID 19 ينتقل بالهواء. بل ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والأسطح والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية”. كما دعا في تغريدة أخرى إلى ضرورة العناية بالنظافة الشخصية وأخذ التدابير التي تحمي من انتشار المرض.

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