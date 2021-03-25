الحكومة الألمانية تُزوّد ليبيا بـ300 ألف جرعة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، أن ليبيا ستتلقى 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية مايو المقبل.

وأوضح البيان الصادر اليوم عن الوزارة، أن “هذه العملية ستجري في إطار مبادرة (كوفاكس) التي يقودها الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة (CEPI) والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي) ومنظمة الصحة العالمية”

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أن الحكومة الاتحادية في برلين مولت النظام الصحي الليبي بمبلغ إضافي قدره 9،5 مليون يورو خلال العام 2020 الماضي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.