الحكومة الإسرائيلية متمسكة بشروطها لإنهاء الحرب في غزة

جددت الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، أهدافها قبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، متمثلة في “دمير قدرات حماس، وإطلاق سراح جميع المختطفين”.وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، عن مقترح “إسرائيلي” جديد لوقف إطلاق النار.

وجاء في بيان لمكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن شروط إسرائيل “لم تتغير لإنهاء الحرب: تدمير قدرات حماس العسكرية والحكمية (السلطوية)، وإطلاق سراح جميع المختطفين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل”.

وتابع البيان، أنه بموجب المقترح “ستواصل إسرائيل عزمها على استيفاء هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار”، وأضاف: “موافقة إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار قبل استيفاء هذه الشروط أمر غير مقبول”.

وأعلن بايدن، الجمعة، عن “مقترح إسرائيلي” من 3 مراحل يشكل خارطة طريق لإنهاء الحرب في غزة، داعيا جميع الأطراف إلى عدم تفويت فرصة التوصل لصفقة تنهي النزاع المستمر منذ أكثر من 8 أشهر.

وقال بايدن في خطاب أدلى به في البيت الأبيض بشأن الوضع في الشرق الأوسط، إن “إسرائيل قدمت مقترحا لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن من 3 مراحل”، وقد تم إرساله إلى حماس عبر قطر.

من جانبها، قالت حركة حماس في بيان، الجمعة، إنها تنظر بإيجابية إلى المقترح الذي أعلنه بايدن، لوقف إطلاق النار بصورة دائمة في قطاع غزة.

في هذا الوقت أعلن الرئيس الإندونيسي المنتخب، برابوو سوبيانتو، استعداد بلاده للمشاركة في “قوات حفظ سلام في فلسطين”، وذلك في ظل مساع دولية وإقليمية لترتيب المرحلة المقبلة في قطاع غزة بعد الحرب.