الحكومة الإيطالية تُؤكد سعيها لزيادة الشراكة والتعاون مع ليبيا

استقبلت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في العاصمة الإيطالية روما ،مساء اليوم الجمعة، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

واستعرض اللقاء عمق علاقات الصداقة بين البلدين والتأكيد على أهمية الدور الإيطالي في دعم الاستقرار بليبيا، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأكدت ميلوني سعي الحكومة الإيطالية لزيادة أوجه الشراكة والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات منها الطاقة والاقتصاد والصحة، وتعزيز التنسيق المشترك في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جدول أعمال زيارة الوزيرة للعاصمة روما ومشاركتها في منتدى حوارات المتوسط بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي.