الحكومة التونسية تبحث مع اتحاد غرف الصناعة الليبي دعم التعاون الاقتصادي

استقبل رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة الليبي محمد عبد الكريم الرعيض، بحضور وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.

وتناول اللقاء واقع التعاون الاقتصادي التونسي الليبي وسُبل مزيد دعمه وتطويره، وضرورة العمل على دفع التجارة بين البلدين وتوفير كل التسهيلات لذلك، بحسب ما أفادت الحكومة في بيان.

وأكد رئيس الحكومة التونسية على الدور الهام الموكول للفاعلين الاقتصاديين الخواص في البلدين للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أفضل سواء من حيث الرفع من التبادل التجاري أو استكشاف فرص للاستثمار المشترك.

وأضاف المشيشي أن الحكومة التونسية ما فتئت تعمل على تذليل كل العقبات وتوفير المناخ المناسب لتحقيق هذه الأهداف بما يعود بالنفع عل الشعبين الشقيقين.

من جهته بيّن محمد عبد الكريم الرعيض أن اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة الليبي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على قناعة تامة بأنه بالإمكان تحقيق نتائج أفضل للتعاون المشترك وأنهما لن يدخرا أي جهد من أجل ذلك.