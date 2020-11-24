الحكومة الروسية: الوضع المُتعلق بانتشار «فيروس كورونا» بات أكثر تعقيداً

صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، إنه تم فرض الارتداء الإلزامي للكمامات في جميع أنحاء روسيا، مضيفة: “بدءًا من اليوم تم فرض نظام ارتداء الكمامة الإجباري في جميع أنحاء البلاد. وحظر إقامة الفعاليات الترفيهية وعمل المطاعم ليلًا من الساعة الـ 11 مساء وحتى صباح اليوم التالي على أن تطبق تلك الإجراءات في 79 منطقة بروسيا”.

وأوضحت غوليكوفا، إن الوضع المتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، بات أكثر تعقيدا، مع حلول موسم الوباء الخريفي – الشتوي في روسيا.

وأضافت غوليكوفا، خلال اجتماع المجلس التنسيقي للمفوضين في حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء: “في 32 منطقة في البلاد، يتجاوز معدل الإصابة لكل 100 ألف من السكان، المستوى العام الروسي. للأسف كما توقعنا، مع بداية موسم الوباء الخريفي – الشتوي، يستمر الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد في التدهور” وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وأكدت غوليكوفا، أنه منذ بداية الوباء، تم بالفعل الكشف عن أكثر من 2.13 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا في روسيا.