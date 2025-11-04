الحكومة السودانية تدرس مقترحاً أمريكياً.. أمير قطر يدعو لوقف الحرب

أعلن مصدر رفيع في الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات بدأت دراسة مقترح أمريكي جديد لوقف إطلاق النار الشامل، في خطوة قد تمثل تقدّمًا نحو هدنة إنسانية طويلة الأمد.

وأشار المصدر إلى أن المقترح الأمريكي يقترح هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، قابلة للتمديد حتى 9 أشهر، بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وإطلاق حوار سياسي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأضاف أن مجلس الأمن والدفاع السوداني يناقش المقترح بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التأكيد على رفض أي دور سياسي لقوات الدعم السريع في أي عملية انتقالية مستقبلية.

وتأتي هذه التطورات بعد سقوط مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في 26 أكتوبر الماضي، حيث سيطرت قوات الدعم السريع على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2200 شخص، ونزوح نحو 390 ألفًا من السكان من منازلهم.

أمير قطر يدعو لوقف الحرب في السودان ويحذر من فظائع الفاشر ويؤكد دعم الفلسطينيين

دعا أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إيجاد حل سياسي عاجل يوقف الحرب في السودان ويضمن وحدة وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

جاء ذلك في كلمة أمير قطر أمام القمة العالمية للتنمية الاجتماعية المنعقدة في الدوحة، حيث أعرب عن صدمته من الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر، مؤكداً إدانة الدوحة القاطعة لهذه الانتهاكات، وداعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل الفعال لوقف النزاع وحماية المدنيين.

وأشار الشيخ تميم إلى أن التنمية الاجتماعية تمثل ضرورة وجودية للشعوب، مؤكداً أن تحقيقها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسلام والاستقرار، واعتبر أن السلام الدائم هو السبيل الأساسي لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، أعرب أمير قطر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في مواجهة آثار العدوان الإسرائيلي، داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لتقديم الدعم لإعادة إعمار فلسطين وتأمين احتياجات شعبها، وقال: “ندعو المجتمع الدولي لمضاعفة الجهود وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الاحتياجات”.

أطباء السودان: 7 قتلى بينهم أطفال جراء استهداف مستشفى في كرنوي

أعلنت شبكة أطباء السودان أن “مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع قصفت مستشفى الأطفال في منطقة كرنوي بولاية شمال دارفور”، ما أسفر عن مقتل 7 مواطنين بينهم نساء وأطفال، وإصابة 5 آخرين بجروح بالغة، بينهم طفلان كانا يتلقيان العلاج داخل المستشفى لحظة القصف.

واعتبرت الشبكة أن “استهداف مستشفى يعالج الأطفال يمثل إرهابًا ممنهجًا وعدوانًا وحشيًا على الحياة”، مؤكدة أن ما حدث في كرنوي يشكل “جريمة حرب مكتملة الأركان” تستهدف المدنيين الأبرياء بشكل يومي.

وحملت الشبكة “الدعم السريع كامل المسؤولية عن هذه الجريمة”، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والطبية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.

يأتي هذا القصف في سياق أزمة إنسانية مستمرة في دارفور، حيث أفادت السلطات المحلية بأن أكثر من 2200 شخص قتلوا في الفاشر منذ سقوطها على يد قوات الدعم السريع، ما أجبر أكثر من 390 ألف شخص على الفرار من منازلهم.

كبير مستشاري ترامب: لا اعتراضات جذرية على هدنة إنسانية في السودان

أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، أمس الاثنين، أن “الرباعية الدولية قدمت خارطة طريق لطرفي الصراع في السودان، تتضمن هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر”.

وأشار بولس في تصريحات لقناة “الغد” إلى أن “التطورات على الأرض خطيرة جدًا، والسبيل الوحيد هو الوصول إلى اتفاق بشأن الهدنة”، مؤكدًا أن “لا توجد اعتراضات جذرية من الطرفين على الهدنة الإنسانية”.

وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها النازحون في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان، حيث يواجه المدنيون نقصًا حادًا في مواد الإغاثة، بينما لا تزال قوات الدعم السريع تحتجز الآلاف منهم، وفقًا لشبكة أطباء السودان.

وطالبت الشبكة بالسماح بفتح مسارات آمنة لخروج المدنيين وإدخال المنظمات الإنسانية لدفن الجثث المنتشرة في أطراف المدينة، محذرة من كارثة بيئية.

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على مقر الفرقة السادسة للمشاة التابعة للجيش السوداني في الفاشر، بعد أكثر من عام ونصف من القتال، ما أدى إلى سقوط المدينة آخر معاقل القوات الحكومية في دارفور، ومقتل أكثر من 2000 شخص، وفق السلطات السودانية.

سياسي سوداني يتهم أوكرانيا ودول غربية بتزويد المتمردين بالأسلحة

اتهم إدريس لقمة، زعيم حركة العدل والمساواة السودانية، أوكرانيا ودولا غربية بتزويد المتمردين من قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر وسطاء، حسب تصريحاته لوكالة نوفوستي.

وأشار لقمة إلى أن “وجود أسلحة غربية في الحرب بالسودان ليس بالأمر الجديد”، موضحاً أن الأسلحة المستخدمة، بما فيها المركبات والمعدات والذخائر والأنظمة، غربية الصنع وتصل إلى المتمردين عادةً عبر وسطاء ودول ثالثة، وليس مباشرة من الشركات المنتجة. وأضاف أن هذه الأسلحة تأتي غالباً من أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى، وتُشحن عبر دول وسيطة قبل وصولها إلى المستفيد النهائي.

من جانبه، أكدت صحيفة الغارديان نقلاً عن ملف قدمه السودان إلى مجلس الأمن، أن المتمردين يستخدمون أسلحة منتجة في المملكة المتحدة ويتم توريدها عبر الإمارات.

وشدد لقمة على ضرورة إجراء تحقيق شامل من قبل الهيئات الدولية في طرق توريد الأسلحة إلى السودان، وتحميل المسؤولية لكل من يزود أو يسهل وصولها إلى أطراف متورطة في جرائم حرب.

ويأتي هذا الاتهام في وقت يشهد فيه السودان تصعيداً كبيراً في الصراع، حيث سيطرت قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر على مقر الفرقة السادسة للمشاة في مدينة الفاشر، بعد عام ونصف من القتال المتواصل. وأكد المتحدث باسم الحكومة الإقليمية، أجاد بن كوني، أن حصيلة القتلى في المدينة بعد السيطرة ارتفعت إلى 2200 شخص.

وفي سياق متصل، شدد سفير السودان لدى موسكو، محمد سراج، على أن تسوية الصراع يجب أن تتم دون تدخل خارجي، معرباً عن شكره لروسيا على موقفها الداعم لسيادة السودان.