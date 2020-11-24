الحكومة السودانية تنفي علمها بزيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم

نفت الحكومة السودانية، اليوم الثلاثاء، وجود معلومات عن زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم، كما أعلن مسؤول في تل أبيب يوم أمس.

وقال المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح لوكالة “فرانس برس” إنه “لا علم لمجلس الوزراء بزيارة الوفد الإسرائيلي ولا علم لنا بزيارة وفد سوداني إلى إسرائيل”.

وأضاف صالح: “قضية التطبيع سوف يبت فيها البرلمان الانتقالي، وحتى تشكيل البرلمان لا يتم أي نوع من الاتصالات مع إسرائيل”.

وكان مسؤول إسرائيلي قال الاثنين، إن بلاده أرسلت وفدا إلى السودان في أول زيارة من نوعها منذ إعلان اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين الشهر الماضي.

ولم يشكل السودان بعد برلمانا منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

وفي 23 أكتوبر 2020، أعلن قادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني والسودان في بيان مشترك، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وأكد البيان حينها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، بحثوا هاتفيا “التقدم الذي أحرزه السودان نحو الديمقراطية ودعم السلام في المنطقة”.

وينص البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين الكيان الصهيوني والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة.